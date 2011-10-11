〔全球航运〕波罗的海船运指数触及10个月高点,关注中国需求

路透伦敦10月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二升至10个月高点,受中国铁矿石和煤矿船货买气坚稳所提振,预期短线还会进一步扬升.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨74点或3.64%,至2,106点,创下2010年12月9日以来最高,且为连续第五日上涨.在这波升势之前,指数已连六个交易日下滑.

"船运活动近来更为活跃,尤其是铁矿石和煤矿船货.但仍有船舶供过于求的问题,"希腊船运经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis说."我们预期迟早会再次下滑."

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨6.08%,海岬型船舶日平均获利为30,566美元,升破美日30,000美元的心理关卡,且为去年11月底以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.06%,该型船舶平均获利为15,882美元,为6月中以来最高.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)