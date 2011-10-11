〔全球航运〕波罗的海船运指数触及10个月高点,关注中国需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二升至10个月高点,受中国铁矿石和煤矿船货买气坚稳所提振,预期短线还会进一步扬升.
经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.
波罗的海乾散货运价指数上涨74点或3.64%,至2,106点,创下2010年12月9日以来最高,且为连续第五日上涨.在这波升势之前,指数已连六个交易日下滑.
"船运活动近来更为活跃,尤其是铁矿石和煤矿船货.但仍有船舶供过于求的问题,"希腊船运经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis说."我们预期迟早会再次下滑."
近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨6.08%,海岬型船舶日平均获利为30,566美元,升破美日30,000美元的心理关卡,且为去年11月底以来最高.
海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.06%,该型船舶平均获利为15,882美元,为6月中以来最高.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。