《欧洲金融焦点》EFSF表决瓦解斯洛伐克政府,但仍料于本周稍晚获批

* 执政联盟内部持反对立场的政党在信任投票中弃权,瓦解斯洛伐克政府

* 反对党称准备就在第二轮投票中予以支持进行协商

* 斯洛伐克财政部长相信EFSF扩权方案可以在本周获得批准

* 斯洛伐克是唯一尚未批准EFSF扩权方案的欧元区国家

记者 Martin Santa/Jan Lopatka 编译 张明钧/兰秀娟/肖群英

路透伯拉第斯拉瓦10月11日电---斯洛伐克议会周二投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画,让这项对于控制危机扩散至为重要的提案未获批准,并让该国政府垮台.

不过即将下台的财政部长Ivan Miklos表示,这项计画仍有可能在本周末之前获批.

斯洛伐克总理Iveta Radicova已经让此一议题变成信任投票,试图避免执政联盟中的夥伴政党--自由团结党(SaS)--反对EFSF扩权计画,但最後仍徒劳无功.

投票结果显示,150席的国会议员中仅有55位投下赞成票,9票反对,而包括SaS党议员在内的其他国会议员则是缺席或弃权,而要通过这项动议需要获得过半数的支持.