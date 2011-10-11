〔东京汇市〕欧元涨势停滞,稍早斯洛伐克国会否决扩大援助基金计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元走势暂歇,近期涨势丧失动能
* 斯洛伐克国会暂时否决援救基金扩张计划
* 市场将希望寄托于10月23日的欧元区峰会
* 短线关注焦点在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录
路透悉尼10月12日电---欧元周三在亚洲盘初涨势暂歇,先前斯洛伐克国会否决了扩大欧元区援救基金的计画,该计画对控制欧洲债务危机扩散至关重要.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。