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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:03 BJT

〔东京汇市〕欧元涨势停滞,稍早斯洛伐克国会否决扩大援助基金计画

* 欧元走势暂歇,近期涨势丧失动能

* 斯洛伐克国会暂时否决援救基金扩张计划

* 市场将希望寄托于10月23日的欧元区峰会

* 短线关注焦点在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录

路透悉尼10月12日电---欧元周三在亚洲盘初涨势暂歇,先前斯洛伐克国会否决了扩大欧元区援救基金的计画,该计画对控制欧洲债务危机扩散至关重要.

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