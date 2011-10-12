《综述》美国参议院通过汇率议案,然在众议院仍前途未卜

* 汇率议案在参议院以63对35票过关

* 众议院共和党领袖曾批评该议案

* 众议院共和党领袖康托尔希望总统奥巴马表态

记者 Paul Eckert 编译 王冠中/许娜/李春喜/王兴亚

路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二通过了惩罚中国汇率政策的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.

该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.而中国当局已警告称,此举可能引发贸易战.

美国部分议员指出,中国人民币汇率遭低估达40%,让中国制造商在国际市场上拥有不公平的优势,并且损及了美国就业.

参议院以63对35的票数通过了这项旨在施压中国让人民币升值的议案.而在共和党占多数的众议院中,这项议案可能永远也不会进行表决,尽管得到了普通议员的支持.

众议院议长贝纳(John Boehner)上周表示,国会干预其他国家的汇率是"危险的".