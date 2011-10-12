《综述》美国参议院通过汇率议案,然在众议院仍前途未卜

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
* 汇率议案在参议院以63对35票过关
* 众议院共和党领袖曾批评该议案
* 众议院共和党领袖康托尔希望总统奥巴马表态
记者 Paul Eckert 编译 王冠中/许娜/李春喜/王兴亚
路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二通过了惩罚中国汇率政策的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.
该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.而中国当局已警告称,此举可能引发贸易战.
美国部分议员指出,中国人民币汇率遭低估达40%,让中国制造商在国际市场上拥有不公平的优势,并且损及了美国就业.
参议院以63对35的票数通过了这项旨在施压中国让人民币升值的议案.而在共和党占多数的众议院中,这项议案可能永远也不会进行表决,尽管得到了普通议员的支持.
众议院议长贝纳(John Boehner)上周表示,国会干预其他国家的汇率是"危险的".
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。