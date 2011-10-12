〔金砖国家〕10月11日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透10月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.24%,报909.43点.
中国股市:中国股市沪综指周二冲高回落小幅收升,终结此前连续四日跌势.尽管早盘受汇金增持银行股提振,股指一度大涨近2.9%,但对信心提振效果则有限,午盘并一度翻绿.分析人士认为,未来市场走势仍将取决于政策面会否松动及宏观经济走势.沪综指.SSEC收报2,348.516点,涨3.729点,或0.16%.同时,今日上海A股成交额大增57%至625亿元人民币,脱离昨日的33个月新低.[.SSCN]
香港股市:大涨,金融股带头冲高,上日中国当局进场护盘,拉抬跌深股价,市场普遍认为是为了提振投资人对银行股的信心.恒生指数.HSI收涨2.43%,至18,141.59点,但接近日低,因能源股走软削弱涨幅,且中国股市反应平淡.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期大幅收低.受隔夜欧元走强及中间价创2005年汇改以来新高带动,盘初人民币即期汇价一度触及新高,但随後客盘购汇需求强劲,扭转人民币强势. [CNY/CN][ID:nCN1143584]
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印度股市:回吐稍早逾1%涨幅收低,中止此前连二日升势,因在企业季度财报及工业生产数据出炉前,投资人转趋审慎.指标BSE指数.BSESN收低0.13%,报16,536.47点.30档成分股中有16档上涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元中止三连涨,因美元供不应求且国内股市震盪.卢比兑美元INR=D2收报49.335/345,较上日收盘下滑0.7%,创9月22日重贬2.5%以来最大单日跌幅.盘中交投区间介于48.86-49.39.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,355.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.4%,报708.49点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.07%,报31.5500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.02%,报43.0200.
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巴西股市:拉美股市上涨,受欧债危机疑虑缓解的扶助,但分析师警告称,若欧盟决策者未能提出明晰大胆的计画,涨势可能後继乏力.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.06%,报53,838.47点,但今年迄今该指数累计已跌逾20%.[ID:nN1E79A1YF]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元连六天走强,并扳回盘中稍早跌幅.此前国际贷款方表示应会在11月初拨付希腊的下一笔纾困贷款;而监管者则称欧洲的银行业者将面对更严格的资本测试.雷亚尔兑美元BRBY上涨0.25%至1.7580,稍早一度跌1.15%.[ID:nN1E79A1M0]
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南非股市:下跌,因在欧元区最後一个国家就救援基金扩容表决前,惴惴不安的投资人抛售必和必拓(BILJ.J)和其他一些权值股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.4%至27,546.18点,中止此前四日涨势.综合指数.JALSH跌0.3%,报30,803.88点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元跌幅一度达2%,在清淡交投中贬破8.0,稍後扳回部分跌幅,因一些市场人士认为超卖.兰特兑美元一度跌至8.0081的日低,1645GMT报7.9143,较周一收盘水准7.85跌0.87%.[ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。