《台湾报摘》--工商时报10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)的iPhone4S首日预购突破百万支,代工厂和硕(4938.TW)也将跟着沾光.供应链厂商指出,和硕已拿下1,500万支iPhone4S订单,比前波分码多重进接(CDMA)版iPhone订单更补,第四季开始出货,推升和硕本季展望不看淡.
* 其他:
--泛公股行库华南银行董事长林明成表示,目前已敲定完成参股时程,依财顾的评估分析,海西特区、长三角地区及四川成渝地区三地的城市商业银行,最适合成为华银参股对象.
--行政院长吴敦义周二在立院表示,第七次江陈会可望按议程举行,但他无法预知投保协议能否签订.经长施颜祥则强调,协议有整体性,只要任何一项条文未达成共识,投保协议就无法签署,他否认外传两岸会就有部份共识的内容先签署的可能性.
--中华电(2412.TW)前三季EPS为4.75台币,已达全年财测5.87台币之81%,专业投资人预期全年挑战6.3台币可期;台湾大(3045.TW)9月营收年成长24%,也创下单月年成长新高;远传(4904.TW)受惠于企业用户成长,第三季税後净利超越财测目标11%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。