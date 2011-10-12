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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报10月12日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)的iPhone4S首日预购突破百万支,代工厂和硕(4938.TW)也将跟着沾光.供应链厂商指出,和硕已拿下1,500万支iPhone4S订单,比前波分码多重进接(CDMA)版iPhone订单更补,第四季开始出货,推升和硕本季展望不看淡.

* 其他:

--泛公股行库华南银行董事长林明成表示,目前已敲定完成参股时程,依财顾的评估分析,海西特区、长三角地区及四川成渝地区三地的城市商业银行,最适合成为华银参股对象.

--行政院长吴敦义周二在立院表示,第七次江陈会可望按议程举行,但他无法预知投保协议能否签订.经长施颜祥则强调,协议有整体性,只要任何一项条文未达成共识,投保协议就无法签署,他否认外传两岸会就有部份共识的内容先签署的可能性.

--中华电(2412.TW)前三季EPS为4.75台币,已达全年财测5.87台币之81%,专业投资人预期全年挑战6.3台币可期;台湾大(3045.TW)9月营收年成长24%,也创下单月年成长新高;远传(4904.TW)受惠于企业用户成长,第三季税後净利超越财测目标11%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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