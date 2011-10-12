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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:42 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月12日

* 头版头条:

--华硕(2357.TW)、宏基(2498.TW)9月营收报喜.华硕合并营收360亿台币,创下分家後新高,第三季合并营收有望首度超过1,000亿,季增四成,优于预期;宏基非合并营收399.66亿台币,月增率26.4%,逐渐走出最坏的情况.

* 其他:

--有关两岸投保协议是否能在七次江陈会中签署,目前进入倒数计时.据了解,近日台湾已向大陆下达通牒,这一两天必须敲定是否接受底线,一旦陆方拒绝,月底七次江陈会将就投保发表阶段性共识,但将不会在七次江陈签署,而争取在第八次江陈会洽签.

--海峡交流基金会发言人马绍章表示,本月20、21两日在天津举行的第七次江陈会,这个行程不会改变.

--保险局本周五将邀集业者讨论新年度保单责任准备金提存利率.据悉,美元最多降3码(1码=12.5基点)、台币可达4码,牵动台币趸缴型养老险保费涨幅恐达40%.

--宏达电(2498.TW)执行长周永明接受专访说,智慧型手机不再是纯科技产品,HTC将转型为"新宏达电",提供使用者独特的价值.预估第四代行动通讯(4G)时代即将来临,2015年全球将是4G手机的天下.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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