《台湾报摘》--经济日报10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--华硕(2357.TW)、宏基(2498.TW)9月营收报喜.华硕合并营收360亿台币,创下分家後新高,第三季合并营收有望首度超过1,000亿,季增四成,优于预期;宏基非合并营收399.66亿台币,月增率26.4%,逐渐走出最坏的情况.
* 其他:
--有关两岸投保协议是否能在七次江陈会中签署,目前进入倒数计时.据了解,近日台湾已向大陆下达通牒,这一两天必须敲定是否接受底线,一旦陆方拒绝,月底七次江陈会将就投保发表阶段性共识,但将不会在七次江陈签署,而争取在第八次江陈会洽签.
--海峡交流基金会发言人马绍章表示,本月20、21两日在天津举行的第七次江陈会,这个行程不会改变.
--保险局本周五将邀集业者讨论新年度保单责任准备金提存利率.据悉,美元最多降3码(1码=12.5基点)、台币可达4码,牵动台币趸缴型养老险保费涨幅恐达40%.
--宏达电(2498.TW)执行长周永明接受专访说,智慧型手机不再是纯科技产品,HTC将转型为"新宏达电",提供使用者独特的价值.预估第四代行动通讯(4G)时代即将来临,2015年全球将是4G手机的天下.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。