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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:47 BJT

〔标题新闻〕澳洲8月房屋融资经季节调整後较上月增加1.2%,高于路透调查的增长1.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E7K1023]

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