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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:50 BJT

《外汇动态》据传日本寿险业者卖盘压低澳元/日圆

0041GMT---澳元兑日圆AUDJPY=R下跌0.4%至76.06日圆.

有传闻称日本寿险业者抛售澳元/日圆,而日本散户投资人据称在76.00日圆附近下买单.

澳元兑美元AUD=D4跌0.4%至0.9918.(完)

--编译 王冠中;审校 王兴亚

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