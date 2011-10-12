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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:53 BJT

〔全球金市〕现货金在亚洲市场持平,观望欧元区债务危机发展

路透新加坡10月12日电---现货金周三在亚洲市场持平,投资人等待欧元区债务危机的进一步发展.先前斯洛伐克成为唯一一个反对欧元区纾困基金扩容的国家.

0030GMT,现货金XAU=近持平,报每盎司1,664.29美元,上日则下跌0.8%.

美国期金GCcv1小升0.3%至1,666.50美元.

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