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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 09:01 BJT

《外汇动态》欧元/美元选择权障碍在1.37美元

0050GMT---东京两日本大型银行的交易员称,在1.3700美元附近的选择权障碍,以及1.3710美元处的停止单,协助抑制了欧元.欧元/美元EUR=最新报1.3616,下跌0.2%.

也有传闻称,欧元/日圆EURJPY=选择权障碍在105日圆.欧元/日圆最新报104.43.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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