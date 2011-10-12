〔基金产业〕对冲基金资产规模增至2.16兆美元,超越2006年水准

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 全球资产增至2.158兆美元,高于2006年水准
* 资产规模10亿美元以上的基金公司增幅最大
* 美国和欧洲资产增长,亚洲下滑
路透伦敦10月11日电---周二公布的数据显示,全球对冲基金资产在今年上半年增加6.7%至2.16兆(万亿)美元,因投资人寄托规模大且绩效佳的基金公司带领其度过市场动荡.
根据HedgeFund Intelligence的研究结果,资产增加意味着该产业目前管理的资金规模已超越2006年,但仍低于2007年信贷萎缩前的峰值,当时资产规模短暂高过2.6兆美元.
对冲基金在2007年和2008年金融危机期间和後续损失约30%的资产,目前正持续逐步重建业务.
根据该数据,尽管在危机後业务大致呈现上升趋势,但较大型的基金公司几乎占据了近期所有的资产增幅.
数据显示,管理超过10亿美元资产的基金公司,整体资产规模在截至6月底的六个月期间增加了1,500亿美元,达到1.85兆美元,而最大的345家基金公司目前占据了整体产业资产规模约82%.
各地区资产增幅不尽相同.美国和欧洲资产增加,但根据HedgeFund Intelligence援引新闻和数据供应商AsiaHedge的调查指出,亚洲资产下滑了5%.美国仍为全球最大的对冲基金中心,占有总资产近四分之三比例.(完)
--编译 王冠中;审校 吴云凌
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。