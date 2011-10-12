〔基金产业〕对冲基金资产规模增至2.16兆美元,超越2006年水准

* 全球资产增至2.158兆美元,高于2006年水准

* 资产规模10亿美元以上的基金公司增幅最大

* 美国和欧洲资产增长,亚洲下滑

路透伦敦10月11日电---周二公布的数据显示,全球对冲基金资产在今年上半年增加6.7%至2.16兆(万亿)美元,因投资人寄托规模大且绩效佳的基金公司带领其度过市场动荡.

根据HedgeFund Intelligence的研究结果,资产增加意味着该产业目前管理的资金规模已超越2006年,但仍低于2007年信贷萎缩前的峰值,当时资产规模短暂高过2.6兆美元.

对冲基金在2007年和2008年金融危机期间和後续损失约30%的资产,目前正持续逐步重建业务.

根据该数据,尽管在危机後业务大致呈现上升趋势,但较大型的基金公司几乎占据了近期所有的资产增幅.

数据显示,管理超过10亿美元资产的基金公司,整体资产规模在截至6月底的六个月期间增加了1,500亿美元,达到1.85兆美元,而最大的345家基金公司目前占据了整体产业资产规模约82%.

各地区资产增幅不尽相同.美国和欧洲资产增加,但根据HedgeFund Intelligence援引新闻和数据供应商AsiaHedge的调查指出,亚洲资产下滑了5%.美国仍为全球最大的对冲基金中心,占有总资产近四分之三比例.(完)