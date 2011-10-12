《热点透视》美铝业绩虽不如人意,股民裹足或错失其它财报利多良机

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole 编译 张若琪
路透纽约10月11日电---股民们准备迎接极差的第三季财报.基于此,揭开财报季序幕的美国铝业(AA.N)可说是符合期待.全球铝价下跌使该公司获利不如预估.但另一方面来讲,美铝营收优于上年同期,暗示股价还有更大的上升潜能.投资者似乎已消化了大量全球低迷的预期.
事情显然并不妙.美国经济成长缓慢,且可能进一步放缓.全球一些经济体甚至可能出现萎缩.在此同时,分析师对企业第三季业绩的预估可能太过乐观.业绩增长一部分或将归因于削减成本;而那不代表企业真的变强.
企业长期体质取决于销售提升的能力.据汤森路透Starmine数据,标准普尔500企业第三季营收料成长9%,低于13%的该季预期获利成长.就业数据几乎没有增长也显示,企业对维持长久扩张的能力缺乏信心.
而将反映近期经济趋疲的明年获利前景亦构成阻力.花旗集团最新预估显示,全球2012年企业获利料仅成长2%.如果花旗和许多同业一样都有乐观倾向,那表示明年企业获利甚至可能是下滑.
但当前的股价或许早已反映出很大一部分失望情绪.花旗测算全球股价是以全球每股盈馀(EPS)平均下降约25%为依据.据Datastream,目前全球股市预期本益比(市盈率)为10.1倍,较1988年以来的均值低了近40%.
股市长期表现欠佳令人同情,但已使投资人的耐心磨耗殆尽.不过若是当前股价确实反映了最坏的状况,那就没什麽好担心的了.就和美铝一样,在备受瞩目的扫兴情绪下股价或许会出现震荡.然而股民面对的更大风险是,当意外利多让市场重新评价企业时,他们却仍在场边观望.(完)
--译文审校 程琳
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类