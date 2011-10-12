《热点透视》美铝业绩虽不如人意,股民裹足或错失其它财报利多良机

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撰稿 Robert Cole 编译 张若琪

路透纽约10月11日电---股民们准备迎接极差的第三季财报.基于此,揭开财报季序幕的美国铝业(AA.N)可说是符合期待.全球铝价下跌使该公司获利不如预估.但另一方面来讲,美铝营收优于上年同期,暗示股价还有更大的上升潜能.投资者似乎已消化了大量全球低迷的预期.

事情显然并不妙.美国经济成长缓慢,且可能进一步放缓.全球一些经济体甚至可能出现萎缩.在此同时,分析师对企业第三季业绩的预估可能太过乐观.业绩增长一部分或将归因于削减成本;而那不代表企业真的变强.

企业长期体质取决于销售提升的能力.据汤森路透Starmine数据,标准普尔500企业第三季营收料成长9%,低于13%的该季预期获利成长.就业数据几乎没有增长也显示,企业对维持长久扩张的能力缺乏信心.

而将反映近期经济趋疲的明年获利前景亦构成阻力.花旗集团最新预估显示,全球2012年企业获利料仅成长2%.如果花旗和许多同业一样都有乐观倾向,那表示明年企业获利甚至可能是下滑.

但当前的股价或许早已反映出很大一部分失望情绪.花旗测算全球股价是以全球每股盈馀(EPS)平均下降约25%为依据.据Datastream,目前全球股市预期本益比(市盈率)为10.1倍,较1988年以来的均值低了近40%.

股市长期表现欠佳令人同情,但已使投资人的耐心磨耗殆尽.不过若是当前股价确实反映了最坏的状况,那就没什麽好担心的了.就和美铝一样,在备受瞩目的扫兴情绪下股价或许会出现震荡.然而股民面对的更大风险是,当意外利多让市场重新评价企业时,他们却仍在场边观望.(完)