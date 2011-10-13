〔专栏节选〕贪婪:金融大崩坏最立即的危机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月13日出版的当期「老谢开讲」专栏)

最近两样震撼全球人心的事，一个是「苹果」创办人贾伯斯之死。虽然贾伯斯与病魔对抗多年，且在一个月前他交出苹果执行长一职给库克的时候，大家心里已有预期，不过，他的死仍引来全球政界与产业界领袖共同追悼。

贾伯斯死後有人将他誉为发明电灯的爱迪生再世，有人称他是音乐界的莫札特，也有人说他是艺术界的林布兰特，他的溘然长逝，让ＩＴ产业界痛失了一位导师。贾伯斯代表的是二十一世纪的创新精神，就像中国的微博网站一位网民说，中国可以山寨苹果，但无法山寨贾伯斯，贾伯斯有如本世纪创新的代名词。

另一个震撼美国、也震惊全世界的，是被视为美国「茉莉花革命」的「占领华尔街」运动（Occupy Wall Street）。来自全美各地的抗议群众，诉求反企业贪婪，反财富不公，及对政府的极度失望，在全美各地「遍地开花」。「占领」活动从纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山到波士顿，甚至「占领」华盛顿。

**今日的困局源自Ｏ八年的金融海啸**

美国反华尔街活动，到十月十一日为止，已整整进入第二十四天，获得了投机大师索罗斯的响应，好莱坞影星艾力克．鲍德温（Alec Baldwin）也加入声援行列。示威者对摇摇欲坠的经济表达愤怒。因为美国政府用纳税人的钱来拯救银行，但银行的高层却领取巨额分红。连联准会主席柏南克到国会参加听证会时，也对现阶段的经济状况表达不满。他在回答与占领华尔街活动相关的质询时说，示威者对金融业乱成一团的责难是有道理的。

假如说贾伯斯的死，是点亮二十一世纪「创新」的火苗，那麽占领华尔街的活动，很可能标示着打击贪婪，与二十一世纪金融业大崩坏後的「金融重建」将是一件艰钜任务。如果说，二ＯＯ八年引起的金融海啸是政府酝酿对企业进行薪酬监管的一年，今年应是政府正式出招限制高层薪酬上限与各相关人士负隅顽抗的年头，而占领华尔街运动则是加速改革的催化剂。

Ｏ八年的金融海啸，吹垮了美国金融业生态，ＡＩＧ与花旗同为大到不能倒而没有倒下来，但是雷曼兄弟因为美国财长鲍尔森表态不愿救，而成为Ｏ八年金融海啸没顶的代表作。这些该倒或不该倒的金融机构，因为过度杠杆闯了大祸，背後都是因为执行长追求高额分红闯的祸。

在金融海啸的乱局中，富国银行收购了美联银行（Wachovia），美国银行并入美林证券，ＰＮＣ拿下国家城市银行（National City），摩根大通则趁机并入华盛顿互惠银行与贝尔斯登。美国银行业重组，也使得那些并入别家银行的金融机构资产总值更庞大。像富国银行资产总值达一．二三兆美元，比海啸前增加一Ｏ二％，美国银行总资产达二．二五兆美元，成长了三Ｏ．八％，摩根大通达二．Ｏ四兆美元，也成长了一四．六％，这些银行在海啸中趁势崛起。

但是在金融海啸期间，根据ＩＭＦ（国际货币基金）资料显示，欧美大型银行从Ｏ七到Ｏ九年之间，因为有毒资产相关问题，造成的损失超过一兆美元，整个金融海啸造成银行业损失达二．八兆美元。ＩＭＦ资料显示，欧洲银行业损失超过一兆美元，美国银行业总损失也超过一．六兆美元。为了挹注银行流动性，美国政府祭出两阶段量化宽松货币政策，造成今天全球经济严重的後遗症。

其实不论是欧债问题，或者是今天全球经济困局，其源头都是Ｏ八年金融海啸的金融大崩坏所引起，而这个病迄今仍未治愈，美国人对华尔街的怒吼，其实在Ｏ八年金融海啸後，英美政府已积极推出监管薪酬的措施。而银行业为了保持形象，为免被外界批评麻木不仁和厚颜自肥，也都被迫接受政府的控制薪资措施，或自行削减员工分红等待遇。

美国「薪酬沙皇」芬伯格（Kenneth Feinberg）曾先後两次为花旗、ＡＩＧ、通用汽车等受政府注资机构制定薪酬上限，其中的插曲，又以通用汽车执行长坐专机到华盛顿求援，後来受到媒体抨击最为经典。美国政府首先将七家接受财政部注资的企业二十五名最高薪资的高层主管的年薪平均削减九成，然後再将第二十六到第一百名高薪职员的现金薪酬限制为五十万美元。

英国则向当地银行家徵收一次性的五Ｏ％分红税，法德两国也宣称要追随英国脚步。在金融海啸中大捞一票的高盛，为免形象遭到破坏，也同意向三十名高层主管以股份代替现金发放红利。经过这些大手术，其实Ｏ九年美国有超过一千位执行长离职，平均每七．六个工作天，就有一位大企业执行长离职，包括最受瞩目的通用汽车执行长韩德森（Fritz Henderson）也宣布离开通用执行长一职。

**市值逾千亿的美国金融机构只剩两家**

Ｏ九年全美有一三三家地区银行倒闭，比Ｏ八年高出四一一％，这些地区性银行倒闭，虽不及大型银行，却已为华府财政造成负担，以Ｏ九年全美平均每月有十一家银行倒闭，负责为全美八千家银行存款保障的美国联邦存款保险公司（ＦＤＩＣ），其保险基金从Ｏ九年下半年即一直处在短缺状态。到二Ｏ一二年，银行从ＦＤＩＣ预支保费必须再集资四五Ｏ亿美元，可见这次因次贷危机引发的金融海啸造成的破坏力之大，迄今仍在发酵中；这回加上欧债危机，更加重了金融大崩坏的迫切危机感。

以美国市值前十大的金融机构来看，目前市值逾一千亿美元的美国超大金融机构只剩下两家，一家是并下美联银行的富国银行，富国银行在海啸前股价最高达四十四．六八美元，最低跌到七．八美元，今年一度涨到三十四．二五美元，後来一度又跌到二十四．五四美元，目前市值达一二九五．六七亿美元；富国银行今年ＥＰＳ（每股税後纯益）可达二．五八美元，本益比只有九．五一倍。

另一家市值逾千亿美元的银行是摩根大通，摩根大通在海啸前股价一度涨到五十三．二五美元，後来跌到十四．九六美元，今年一度涨到四十八．三三美元，受欧债危机影响又跌到二十七．八五美元，以今年ＥＰＳ四．六八四美元计，目前本益比只有六．五五倍，市值为一一九七亿美元。摩根大通在海啸中拿下华盛顿互惠银行及贝尔斯登，实力更上一层楼。

在海啸中伤得最重的花旗银行，股价一度跌到只剩下Ｏ．九七美元的残值，市值只剩二五一亿美元，如今在财政部强力救援後，股价回到二十四．六三美元，花旗市值达七一八．六九亿美元，反而超越美国银行、高盛与摩根士丹利。

美国银行在海啸前是全美超大银行，股价一度涨到五十五．Ｏ八美元，後来跌到二．五三美元；今年美国银行业绩仍亏损，股价仅剩五．九美元，市值只剩下五九七．九二亿美元。以投资银行为主的摩根士丹利，海啸前股价一度达七十六．Ｏ四美元，後来惨跌到六．七一美元，只剩下十分之一不到，如今市值只有二七四．五四亿美元。高盛今年从一七五．三四美元跌到八十四．二七美元，市值也跌到四六八．八二亿美元。相较于苹果把市值撑大到三千五百亿美元，美国银行业还没有消化金融海啸潜藏的隐疾，如今再加上欧债危机洗礼，情况将更雪上加霜。

**银行又在欧债危机中沦为受灾户**

今年欧债危机愈演愈烈，银行业又成最大受灾户。由比利时与法国金融业合并而成的德克夏（DEXIA），上一次在金融海啸中已危机四伏，这回通过欧洲银行压力测试不到三个月，即因对希腊债曝险部位太高再度告急。德克夏七月已为欧债减值二一％，但德克夏需要再融资五十亿欧元才能度过难关。德克夏股价最近急跌，已跌破一欧元关卡，前景岌岌可危。

今年以来，德国商业银行股价已大跌六二％，美国银行也跌掉六Ｏ％，法国兴业银行也跌去五五．一％，跌幅超过五成的银行包括摩根士丹利、花旗、英国骏懋银行（Lloyds）、法国农业银行与义大利UniCredit SpA，跌幅逾四成的有高盛、日本野村、苏格兰皇家银行、英国巴克莱银行、法国巴黎银行及义大利Intesa Sanpaolo SpA。

**资金断链压力延烧到中国**

为了解决欧洲银行业危机，欧洲财长十月上旬集会，首先要解决德克夏银行的问题，最可行的方法是分拆德克夏的法国信贷业务，分别与法国国营银行Caisse Des Depots和Banque Postale合并；比利时则考虑把德克夏的比利时业务国营化，欧洲政府同意出手，全力抢救银行业。

有鉴于希腊倒债危机愈演愈烈，欧盟研议设立防火墙，避免欧债危机冲垮欧洲金融业。但是欧债危机一波未平一波又起，恐怕延烧不保。最近，欧洲银行业将掀起一波依市价减计希腊债资产的亏损认列，德意志银行宣布第三季将减值二．五亿欧元，德国其他银行也将比照办理。

但希腊问题还不算大，义大利恐怕才是烫手山芋。标准普尔与穆迪相继调降义大利债信评等，且连降三级，这是一九九三年以来穆迪首度调降义大利债信，欧洲银行对义大利债的曝险部位是希腊的五．二三倍，若义大利真的出了问题，麻烦才真是大了。

穆迪已警告欧盟决策者迄未能阻止主权债危机扩散，将使欧洲银行业危机由边陲国家烧进欧洲核心。目前欧洲银行普遍面临缺水危机，各家银行人人自危，在深怕「借出去的钱如同泼出去的水」的情况下，欧洲的银行纵使有钱，也不愿借给同业解危，进一步深化资金断链危机。

目前这个资金断链压力，甚至在中国也在地方债、房地产商资金及地方制造业高利贷危机下，中国银行业危机也在加重。今年以来，中国的银行股急跌，像十月十日开市的中国招商银行，股价就写下十．八三元人民币的新低价，股价几乎回到Ｏ八年金融海啸的最低点；去年才上市的中国农业银行，十月也创下二．四三元人民币的最低价。银行股价低落，都透露了经济调整的背後不安因素。

从金融海啸以来，欧美银行业已是千疮百孔，次贷危机已敲了银行业一记重棒，这回欧债压力此起彼落，此时全美对华尔街的怒吼，恐怕冲击欧巴马政权，但也是全球金融业严正面对「贪婪」课题最好的时机。(完)

--整理 李盈茜/张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.