《综述》美国参议院否决奥巴马的促进就业法案

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 奥巴马称将尽力促使就业法案的部分条款获得通过
* 两位民主党议员投下反对票
路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二否决总统奥巴马提出的创造就业法案,表明华府可能陷入瘫痪,难以在2012年大选前采取提振就业的重大举措.
参议院以50票赞成,48票反对的结果,未能通过4,470亿美元的减税及新增开支方案,因赞成票低于参议院100名议员通过法案所需的60票.投票活动将会持续几个小时,但不会影响到最终结果.
奥巴马在佛罗里达州开展竞选活动时称,这场投票不是争取就业方案的结束.在表决後发表的声明中,奥巴马指责共和党横加阻挠,并表示他将与参议院多数党领袖里德一道确保就业法案中的个别提案尽快付诸表决.
"最终,美国民众不会接受'否决'的结果.现在是美国国会承担责任的时候,把政党政治抛在一边,并马上采取行动增进就业."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类