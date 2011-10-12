《综述》美国参议院否决奥巴马的促进就业法案

* 奥巴马称将尽力促使就业法案的部分条款获得通过

* 两位民主党议员投下反对票

路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二否决总统奥巴马提出的创造就业法案,表明华府可能陷入瘫痪,难以在2012年大选前采取提振就业的重大举措.

参议院以50票赞成,48票反对的结果,未能通过4,470亿美元的减税及新增开支方案,因赞成票低于参议院100名议员通过法案所需的60票.投票活动将会持续几个小时,但不会影响到最终结果.

奥巴马在佛罗里达州开展竞选活动时称,这场投票不是争取就业方案的结束.在表决後发表的声明中,奥巴马指责共和党横加阻挠,并表示他将与参议院多数党领袖里德一道确保就业法案中的个别提案尽快付诸表决.