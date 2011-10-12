《热点透视》嘉能可抗跌表现有利实现收购Xstrata企图

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 蔡美珍

路透伦敦10月11日电---矿业并购案的梦幻之作距离实现之日愈来愈近.多年来,嘉能可(GLEN.L)一直垂涎XstrataXTA.L的完整股权,Xstrata的矿业关系企业市值达430亿美元.一直以来,双方结盟都是很合理的路线,而且嘉能可股价在最近市场风暴期间表现突出,也让结盟显得较容易达成.但Xstrata股东大有理由可以期待获得丰厚溢价,让嘉能可取得尚未到手的66%股权.

虽然嘉能可股价比5月上市时跌了20%,但表现还比Xstrata高出约20%,与国际矿商在最近这波惨跌的遭遇相比,嘉能可简直坚若磐石.这种抗跌持稳表现,与2009年信贷市场风暴状况形成强烈对比,也印证了嘉能可自称它的业务比纯矿业更加稳定的说法.

结合这两家公司的最大卖点,就是可以透过嘉能可傲视全球的交易部门,销售出更多Xstrata的矿产,特别是铜、煤及锌.根据瑞士信贷估计,合并後的税後综效可能高达4.75亿美元,相当于两家公司2012年合并净利的3%左右.以10月5日股价计算,瑞士信贷认为,这种综效规模可以让嘉能可支付42%的溢价,进行全股票收购,而且不会损害价值--不过Xstrata股价随後反弹,这个评估应该打了折扣.如果以现金加股票形式,收购价码甚至可能更高,或许更能让Xstrata股东接受.

两家公司股价也可能面临市场重新估值,但这并非绝对.嘉能可遭到"集团折价"冲击的程度或许较小,但由于矿业领域曝险增加,拉低了交易业务比重,嘉能可仍可能面临估值遭降低的压力.如果两家公司合并,嘉能可执行长格拉森博格势必会继续掌权.很难想像Xstrata执行长Mick Davis会想要什麽其他职位,也看不出来他适合什麽位子.不过Xstrata董事长John Bond爵士,应该可以续留.

Xstrata股东不会轻易让步.他们很清楚Xstrata股价会剧烈涨跌,波动敏感系数beta值远高于对手.这代表Xstrata股价日前触及两年低点後,很有潜力出现反弹.而且他们也有充分理由要求再继续观察嘉能可公开上市後的成绩,因为嘉能可的抗跌表现部分是由于一些特殊因素,像是自由流通股数比例相对较小,以及部分新股处于禁售期,但禁售期终究会届满.嘉能可执行长格拉森博格谈判收购的立场虽然更加有利了,但他仍未占到上风.(完)