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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:01 BJT

〔标题新闻〕正视老龄化社会照护成本,日本厚生劳动省提议养老金支付起始年龄上调至68岁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7LB4G3]

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