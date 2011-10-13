〔专栏节选〕变身生技产业的领导者--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

每年耗资五百亿美元研发的生物医学产业，只制造出二十多种新药，平均每项新药的成本超过二十亿美元。这样效益颇令人失望，主要是美国的临床试验制度，需要大量的病人参与，以致半数的临床试验大幅延宕；其中八至九成的延误，是因为找不到足够的病人参与试验造成的。此外，参与病人的资格限制，也是导致费用大增，且难以控制的主因。

当前医药产业朝着生物学、基因重组过程制造的蛋白质，及个人化医疗方向发展，这样的限制又将进一步扩大。再者，其他国家对药品核准的相关法规，多以美国ＦＤＡ（食品暨药物管理局）为基本架构，这让问题更加恶化。因此若要创造一个减少病人参与、加快新药研发速度的体系，有必要突破现行的法规框架。

《科学杂志》（Science Magazine）刊登前英特尔执行长葛洛夫（Andy Grove）的重要文章，提出ＦＤＡ对药品开发规范应限缩在安全性试验的想法，并由开放大规模资料库，追踪病患对新药的反应，来取代临床药效试验。

新药核准上市须经历三个阶段的临床试验。第一阶段在检视新药的副作用或安全性；第二阶段在检测新药的药效和适当剂量；第三阶段在比较新药和现行疗法间，何者为佳――本阶段需要大量病患参与，甚至多达三千人，时间可能长达数年；这样的试验规模所需成本相当高。

依照葛洛夫的构想，第一阶段的安全性试验仍属于ＦＤＡ的职责，一旦新药取得安全性证明，病患便可经由合格医师取得该药品，而病人服药後的反应，则应连同其病历输入资料库，病患身分受生物辨识码保护，资料库可开放给合格医学研究员共用。

该资料库可追踪病患对新药或治疗的反应，并可与接受其他治疗方式，或未接受治疗的患者进行比较；这些比对结果针对真正药效提供深入的分析，会比当今的试验过程要好。此外，科技将有助于资料加速比对，如果结果是负面的，也可很早就发现。随着资料库病患人数及治疗时间的累积，这些资料亦可提供进行药品上市後的比较性效果研究。

葛洛夫的观念相当先进，具有极大的道德挑战。但病患服用未经药效试验药品的风险，应该不会比与当前耗时的药品核准过程下，病患要在新药发明多年後才能取得的风险来得大。此外，大量降低新药研发成本的好处，亦可以弥补提早销售未经过药效试验药品的风险。

其实，葛洛夫的构想很适合套用在台湾。台湾有众多合格的医疗院所能够执行这类的生物辨识分析，也有为数众多的高素质生技科学家；只要稍加放宽临床试验过程的规定，台湾厂商便可望发展成为生技产业的领导厂商，也可以成为以低价提供先进药品治疗的领导者。(完)

--整理 张雅菁/张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.