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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:14 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,因泰国洪灾冲击生产且美铝财报欠佳

路透东京10月12日电---日本股市日经指数周三料将扭转连三日升势,本田汽车(7267.T)等个股下跌,因其泰国工厂遭遇洪灾.此前美国铝业财报暗示,欧洲债务危机恐打压企业获利.

日本3月地震和海啸引发供应链混乱的情况,令投资人记忆犹新,而此次泰国50年来最严重洪灾导致供应中断及停产,令Nikon(7731.T)和Pioneer(6773.T)等工厂有受到波及的个股股价下跌.

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