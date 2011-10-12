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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:55 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,投信及寿险资金流入令调度顺利

路透台北10月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三不变,投信与寿险端资金流入,整体市场稳中带松,不过资金供应方对利率坚持依旧,RP利率无下调机会.

资金调度人士表示,投信一早便积极寻券,询问是否有公司债及转换公司债可承作,接近尾盘时,也愿意以多馀资金承作公债附买回交易,显示投信端资金充裕,交易商调度相当顺利.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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