〔投行观点〕台湾是亚洲国家中易受全球景气连动的国家之一--巴克莱资本

路透台北10月12日电---英国投行巴克莱资本(barclays Capital)发布报告指出,若是全球景气下滑,亚洲的新兴国家中,以台湾、新加坡、菲律宾和马来西亚是受影响最大的国家.

巴克莱亚洲资深区域经济师(Senior Regional Economist)梁伟豪发出报告指出,较高的杠杆系数(higher leverage)指的是外在成长趋缓,会更快速地影响国内需求及就业情况.预设的情况是若全球的景气趋缓,则在0-2季之内则会影响出口.

梁伟豪指出,亚洲以出口导向的经济体相对地产品较不多元,并且更受全球经济成长的循环而影响.其中,新加坡及马来西亚是对全球开放的经济体,并使得其全球经济趋缓的影响传递更快速.

巴克莱资本在报告中表示,若全球经济出现震盪,在0-1个月之内就会传递到台湾.此外,相较起亚洲其他国家,台湾出口产业相较之下较集中,不够多元.

而虽然外界普遍认为韩国受全球景气影响程度很高,但巴克莱资本认为,全球景气影响度对韩国的影响性正逐步降低,主因韩国有强劲的内需,分散的出口产品结构以及制造产品逐步上升的"品牌溢价".(完)