〔投行观点〕台湾是亚洲国家中易受全球景气连动的国家之一--巴克莱资本

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北10月12日电---英国投行巴克莱资本(barclays Capital)发布报告指出,若是全球景气下滑,亚洲的新兴国家中,以台湾、新加坡、菲律宾和马来西亚是受影响最大的国家.
巴克莱亚洲资深区域经济师(Senior Regional Economist)梁伟豪发出报告指出,较高的杠杆系数(higher leverage)指的是外在成长趋缓,会更快速地影响国内需求及就业情况.预设的情况是若全球的景气趋缓,则在0-2季之内则会影响出口.
梁伟豪指出,亚洲以出口导向的经济体相对地产品较不多元,并且更受全球经济成长的循环而影响.其中,新加坡及马来西亚是对全球开放的经济体,并使得其全球经济趋缓的影响传递更快速.
巴克莱资本在报告中表示,若全球经济出现震盪,在0-1个月之内就会传递到台湾.此外,相较起亚洲其他国家,台湾出口产业相较之下较集中,不够多元.
而虽然外界普遍认为韩国受全球景气影响程度很高,但巴克莱资本认为,全球景气影响度对韩国的影响性正逐步降低,主因韩国有强劲的内需,分散的出口产品结构以及制造产品逐步上升的"品牌溢价".(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类