《独家新闻》业界高层认为美国政府不太可能支持货币基金流动性计画

路透10月11日电---多位基金公司高层主管指出,美国监管机构不太可能会采纳一项计画提案,以紧急流动性工具来保护货币市场共同基金.

美国大型基金公司1月时提议,设立紧急流动性工具,作为货币基金业在危急时期的防护网.这项流动性工具的资金来源将是向基金投资人收费.

但基金业团体--美国投资公司协会(ICI)新任主席Gregory Johnson周一接受专访时表示,这项计画获得的支持似乎不多.

"现在是相当复杂的时期,监管机关正在研究其他构想及对策,"Johnson称.他也是加州资产管理公司Franklin Resources Inc(BEN.N)的执行长.

美国证券交易委员会(SEC)与联邦储备理事会(FED,美联储)等监管机构,目前正在研究,是否要对货币基金设定新的限制,以确保货币基金更加稳固.

在金融危机之後,SEC已经作出一些调整,例如要求货币基金维持最低流动性水位.一些学者及监管官员提出调整建议,例如允许基金使用浮动资产净值(NAV).

这个构想是为了让投资人能够适应基金价值因市况震荡而有起伏.但基金业者反对这个构想,担心投资人会撤走资金.

Johnson及其他基金公司主管坦承,监管机构对这项流动性工具计画提出质疑,包括在利率水准偏低时,基金是否能够迅速及时建立资本.Johnson表示,SEC已经实施的调整,大概已经足够稳定基金业,但他说,监管机构或许仍想制定更多新规定.他表示,现在一切都在考虑范围内.

Johnson表示,货币市场基金应该如何规范,是美国共同基金业面临的最大议题.

2008年金融危机期间,货币基金遭遇压力,当时有一档基金的净值跌破每股1美元.FED出手干预,提供紧急流动性额度,一些货币基金则仰赖母公司提供援助资金.

这次经验似乎引发监管机构忧心.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦9月29日表示,应该强制货币基金设有一定规模的资本缓冲,缓冲不足的基金,则改为浮动净值.[ID:nCN1995211]

ICI反对浮动净值构想,在1月提议紧急流动性工具,可用于购买资产,以协助基金应付赎回压力.(完)