《热点透视》银行业或将每下愈况,华尔街宜未雨绸缪

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane/Christopher Swann; 编译 龚芳

路透纽约10月11日电---对银行业者而言,坏消息似乎没完没了.他们早已处于挨打的地位.第三季获利看来不妙.或将再度裁撤10,000名员工.抗议者已经准备要在摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)家门前扎营示威.然而,金融业缩减的情况仍然不够,意谓着该产业还会面临更多的苦痛.

尽管2008年金融危机馀波盪漾,但银行业占美国经济的比重实际上还较金融危机前来得更高,占国内生产总值(GDP)的8.4%.而份额仍较高的制造业产出,在2006年至2010年间占经济的比重则呈现萎缩.除此之外,据纽约州审计长Thomas DiNapoli指出,纽约市证券业仅裁减22,000名(或12%)的高级金融(high finance)业务人员.他预计在2012年底前,还会再削减10,000名员工;但从上回金融灾难的经验看来,这份预估可能太过乐观.举例来说,在网路泡沫破灭後,华尔街失业情况是上述数字的两倍.

而该产业报酬似乎仍旧不合常理.证券业员工一般薪资水平于2010年成长16.1%至逾36万美元.据该审计长称,此为民间部门当前薪资的5.5倍.而1980年时则仅为两倍.

有若干理由支撑华尔街熬过2008年危机,且情况较许多人原先料想的为佳,其中最主要的原因就是纳税人的支持,以及挹注数以万亿美元计的资金进入金融市场,令资产价格及交易部门的获利为之膨胀.但在经济陷入迟滞及美国政府黔驴技穷难以有所施展的情况下,看来有可能出现新一波的裁员潮.长期看来,新的监管措施可能进一步减损其获利能力,甚或有可能引发更多的裁员潮.

让银行业回复均衡的状态不只会令该产业人员备感苦痛.降低银行业对经济的贡献度也意谓着联邦、州及当地政府能够收到的税赋减少,尤其是纽约,当地尚无其他产业体质健全到足以弥补这道缺口.但这样的调整早就该进行了.(完)