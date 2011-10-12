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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 13:57 BJT

〔欧洲金融〕欧元集团主席称须"非常密集"讨论希腊债务可持续性--报载

路透法兰克福10月12日电---欧元集团主席贾克周三对德国商报表示:

* 若欧盟/IMF/ECB稽查小组报告显示希腊完全未达标,则不会发放下笔金援拨款

* 必须"非常密集"的讨论希腊债务的可持续性

* 惟有在评估所有的後果後,才会考虑其他选项以确保希腊债务的可持续性

* 若欧元区成员国一再无法达成财政目标,应自动予以制裁

* 应赋予ECOFIN执委否决各国预算提案的权力

* 以政府资金进行重整的银行应配发股息予纳税人(完)

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