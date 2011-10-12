〔台湾金融〕第一金控料英杰华人寿最快年底前进行合资公司第一波撤资

路透台北10月12日电---台湾第一金控(2892.TW)主管周三表示,预期英杰华人寿(Aviva)(AV.L)最快在今年底进行对合资公司第一波的撤资行动,而金管会的批准将是关键的因素.

第一金控总经理简明仁对路透说,"我们希望这件事可以尽快定案,可能是今年底或明年初."他并预期,英杰华人寿撤资动作将会分阶段进行.

第一金是在2007年4月宣布与英杰华合资成立保险公司,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.

但台湾本地媒体先前报导,英杰华不满意与第一金合资的第一金人寿出现亏损,加上在商品销售未能达成共识,将出售第一金人寿49%持股.

近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由于台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)