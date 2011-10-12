〔台湾金融〕第一金控料英杰华人寿最快年底前进行合资公司第一波撤资

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北10月12日电---台湾第一金控(2892.TW)主管周三表示,预期英杰华人寿(Aviva)(AV.L)最快在今年底进行对合资公司第一波的撤资行动,而金管会的批准将是关键的因素.
第一金控总经理简明仁对路透说,"我们希望这件事可以尽快定案,可能是今年底或明年初."他并预期,英杰华人寿撤资动作将会分阶段进行.
第一金是在2007年4月宣布与英杰华合资成立保险公司,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.
但台湾本地媒体先前报导,英杰华不满意与第一金合资的第一金人寿出现亏损,加上在商品销售未能达成共识,将出售第一金人寿49%持股.
近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由于台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)
--记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类