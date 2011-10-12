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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 13:46 BJT

〔法国数据〕9月HICP较前月持平,较上年同期成长2.4%--法国国家统计局

路透巴黎10月12日电---法国国家统计局公布,9月消费者物价调和指数(HICP)较前月持平,预估为上升0.3%.

9月HICP较上年同期成长2.4%,预估为成长2.6%.(完)

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