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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 13:32 BJT

《外汇动态》韩国出口商逢高出脱美元/韩元

0505GMT---交易员指出,韩国出口商趁美元/韩元KRW=KFTC稍早上涨时脱手.美元/韩元最新报1,171.0,低于周三日高1,177.8.

此前美元/韩元因境外基金回补和投机客介入而上涨.但一首尔交易员不认为美元/韩元能跌多少."没有境外人士的供应,美元卖单也没有那麽大.关键在于当其进一步下跌时,投资人是回补美元空仓,还是进一步杀低."(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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