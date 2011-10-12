〔日本个股〕本田汽车称其泰国工厂至少将关闭至10月14日

路透东京10月12日电---日本本田汽车(7267.T)表示,公司在泰国大城府(Ayutthaya)的工厂至少将关闭至10月14日.

该工厂自10月4日以来因洪水关闭,本田此前表示无法给出恢复生产的时间表.(完)