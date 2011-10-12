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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 13:47 BJT

〔澳洲股市〕中止连五日涨势下跌,但矿业股削减跌幅助大盘脱离日低

路透10月12日电---澳洲股市周三下跌0.6%,中止连五日涨势,但收盘时脱离日低,因铜价复苏令矿业股削减跌幅.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌23.3点至4,204.3点.澳股上日涨升0.6%至五周高位.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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