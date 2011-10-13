主要国家经济指标预测--10月13日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.0 减少0.97
全职就业人数(万人) -- 减少1.26
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.3%
0100 韩国央行利率决议 10月 -- 3.25%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -1.2%
(较上年同期) -1.9% -1.9%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 8月 逆差88 逆差89.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差53 逆差55.1
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差458 逆差448.1
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.5 40.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.4
续请失业金人数(万人) 10月1日当周 370 370
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差10 逆差7.5
出口(亿加元) -- 372.6
进口(亿加元) -- 380.1
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%
进口物价(较上年同期) -- +10.0%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 9,728
外资投资日本股票(亿日圆) -- -1,693
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.2% +1.0%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 +8.6% --
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +5.7% +5.4%
0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 赤字29 --
0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 增加1.75 增加2.5
按照ILO计算的失业率 8月 8.1% 8.0%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +1.2% -0.7%
(较上年同期) +5.3% +2.2%
1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 744.3 --
再融资指数 4,072.3 --
1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.1% +0.1%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 --
2145 新西兰食品价格指数 9月 -1.0% --
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 +6 --
2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -0.3% -- (完)
--整理 龚芳;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。