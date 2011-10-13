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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 08:04 BJT

****主要国家经济指标预测--10月13日****

路透10月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.0 减少0.97

全职就业人数(万人) -- 减少1.26

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.3% 5.3%

0100 韩国央行利率决议 10月 -- 3.25%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -1.2%

(较上年同期) -1.9% -1.9%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 8月 逆差88 逆差89.2

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差53 逆差55.1

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差458 逆差448.1

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.5 40.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.4

续请失业金人数(万人) 10月1日当周 370 370

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差10 逆差7.5

出口(亿加元) -- 372.6

进口(亿加元) -- 380.1

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%

进口物价(较上年同期) -- +10.0%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 9,728

外资投资日本股票(亿日圆) -- -1,693

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.2% +1.0%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 +8.6% --

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.6%

0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) +5.7% +5.4%

0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 赤字29 --

0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 增加1.75 增加2.5

按照ILO计算的失业率 8月 8.1% 8.0%

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +1.2% -0.7%

(较上年同期) +5.3% +2.2%

1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 744.3 --

再融资指数 4,072.3 --

1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.1% +0.1%

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 --

2145 新西兰食品价格指数 9月 -1.0% --

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 +6 --

2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -0.3% -- (完)

--整理 龚芳;审校 张明钧

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