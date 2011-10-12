〔台湾债市〕殖利率连弹两天後收低,欧元区债务危机担忧令空方回补

路透台北10月12日电---台湾债市主要殖利率周三收低.因对欧元区债务危机的担忧令包括台股在内的亚洲股市普遍下滑,空方眼见殖利率连弹两天後转为下跌,逢高回补五年增额券100/6R,使得交易量明显扩大,取代了10年券100/9的主流券地位.

交易商认为,消息面仍主导着全球金融市场,台股与欧美股也随之呈现大涨大跌的剧烈震盪走势,此时债市的操作手法仍以短线抛补为主.预料押注欧债危机短期难解的多方,以及预期股市仍将反弹的空方,将会在下周一100/6R标售前持续缠斗.

"放空其他券怕被轧,100/6R成了多空交战标的."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员说,台股自低档反弹已经500点了,债市空方看弹幅已大,今日先行回补,预料债市殖利率短线以盘跌的机率较大.

台湾股市周三收低0.22%,尾随区域市场的走势;投资人持续担忧欧元区危机及美国经济放缓,导致金融股承压.

斯洛伐克是欧元区最後一个成员国将投票的国家,周二稍晚斯洛伐克议会拒绝扩大EFSF计划,因政府失去信任投票.斯洛伐克将下台的政府预计扩大EFSF将在可能于本周稍後的再一次投票中通过.[ID:nCN8497689]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO -0.78 1.0396 1.0277-1.0396 303.0

10 100/9 A00109=TWO -1.32 1.3090 1.3020-1.3188 58.5

交易商普遍认为,近期债市仍将随着股市涨跌幅而上下震盪.一位证券商交易主管预期,从欧美股市多已反弹至季线关卡来看,台股应该也有机会续弹测试位在7,700点附近的季线位置.

"我认为100/6R还有得玩,除了股市外,周五还有20年增额券100/7R要出来."他说.

一寿险业交易员则认为,虽然100/9殖利率在前两个交易日弹了逾五个基点,但次级市场的20年冷券,却因为卖方惜售,报价始终停留在1.72%.倘若100/7R展开发行前交易时,因债市气氛偏空令殖利率弹升,反而是一次不错的买点.

另一证券商交易员也指出,100/7R殖利率开出的位置,将牵动盘面其他券的走势.寿险业可能要在1.75%以上,才有兴趣承接.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3090

5 100/6 A00106=TWO 1.0345

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)