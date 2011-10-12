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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 14:12 BJT

〔台湾股市〕收低16.36点,但苹果概念股劲扬

路透台北10月12日电---台湾股市周三收低0.22%,尾随区域市场的走势;投资人持续担忧欧元区危机及美国经济放缓,导致金融股承压.

但玉晶光(3406.TW)及其他苹果(AAPL.O)供应商股价连两日上扬,此前苹果宣布iPhone 4S单日预购量已超越100万支.[ID:nCN8492920]

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