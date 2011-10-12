〔表格〕台股外资及陆资买超34.99亿台币,连续第四日买超

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北10月12日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.
三大法人今日合计买超49.19亿台币,上交易日修正後为买超106.90亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/12 +34.99 +4.77 +9.43 +49.19
10/11 +78.88 +13.64 +14.39r +106.90r
10/7 +28.26 +0.83 +19.11r +48.20r
10/6 +80.65r +5.69 +2.93r +89.27r
10/5 -30.33 -0.42 +2.01r -28.75r
10/4 -27.83 +3.14 -15.28r -39.97r
10/3 -130.76 -19.85 -4.12r -154.73r
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本月累计 +33.85 +7.80 +28.46 +70.10
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 林高丽
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。