〔路透专访〕台湾明年公债发行量将减至5,000-6,000亿台币--财政部官员

路透台北10月12日电---台湾财政部周三表示,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑.

财政部国库署署长凌忠嫄在接受路透电话采访时称,明年公债发行除举新还旧外,还有岁出与岁入的短差2,095亿台币需以发债方式举借.

财政部日前已公布今年第四季发债计划,全年共发行6,200亿台币,超越去年的6,100亿,2009年则为4,700亿.[ID:nCT0403290] (完)