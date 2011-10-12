〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN2010763]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1952107]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0478539]
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--整理 高琦
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。