〔台湾央行〕共发行1,554亿台币存单,发行馀额增加475.5亿

路透台北10月12日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,554亿台币存单.相较存单到期金额1,078.5亿,存单发行馀额增加475.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期988台币,利率为0.87%;91天期475亿台币,利率为0.93%;182天期91亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行4,948亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆5,948.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为310亿台币,累计超额准备为1,269亿,加计前期1%的超额准备为2,393亿台币.(完)