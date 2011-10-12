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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:24 BJT

《外汇动态》欧元在1.3700美元面临顽强障碍,但或可有所突破

0702GMT---据称欧元/美元EUR=在1.3700的期权障碍将于周五到期,但仍与市价相去不远,据说直到1.3705-10都挂有许多停止单.但可能要费些力气才能突破该道顽强阻力.

据传强劲的卖单在1.3670-95伺机而待,护卫期权仓位者似乐于在1.36区间低档逢低买进,而这个策略迄今还很奏效.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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