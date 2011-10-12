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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 17:17 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收跌5.2分,人民币法案引发市场震荡

路透台北10月12日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌5.2分.美国参议院通过有关人民币汇率议案,引起市场不安,人民币盘初曾触及跌停,非日亚币亦一片震荡,加上台股今日走势偏弱,均拖累台币走势.

汇银人士指出,早盘国际美元走势偏强,吸引外商银行买汇.不过,逢高有出口商及央行的美元卖盘陆续进场,加上接近中午时,台股、韩元逐渐缩减跌幅,台币贬幅也随之收敛.

"如果中国促使人民币贬值来作为抗议,可能会使得其他亚币下跌或是维持弱势."一位外商银行人士称.

交易商表示,尽管人民币今日走疲为反应市场供需,但亦显示中国当局不希望由外国来主导其货币政策,惟中国输入性通胀严重,若以整体经济为考量,预期人民币长线仍朝升值方向走,且速度将维持缓步基调,不被美国政府所左右.

他们并指出,目前台币上下方各有进出口商守候,压力沉重较难突破,加上欧债问题延宕未决,场上外资操作灵活,汇入汇出皆见,交投缺乏明确方向,料短线台币将维持震荡整理,明日交投先看30.25-30.45元间,较大区间则不脱30.2-30.7元间.

台湾加权指数.TWII今日收盘下跌0.22%至7,382.35点;外资及陆资在台股却买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.[ID:nCT0405156]

新兴汇市中,韩元KRW=和新加坡元SGD=周三扳回稍早的大多数跌幅,由于股市和欧元反弹,短线投资者增加了对于新兴亚洲货币的风险敞口.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.400 30.348 30.280-30.510 30.380 7.95 8.88

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.378 30.335 30.355-30.480 30.420 3.68 3.78

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.260/-0.220 -0.305/-0.265

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--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

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