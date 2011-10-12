〔欧洲汇市〕英镑在英国就业数据出炉前持稳

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 英镑削减海外市场跌势,日内持平为1.5600美元
* 0830 GMT时出炉的英国就业数据料对英镑造成压力
* 英国央行戴尔称,经济在今年内都将表现疲弱
路透伦敦10月12日电---英镑周三持稳,上日因制造业数据疲弱而下滑;在英国就业数据料确认英国经济的疲态之前,英镑料仍存在下跌的风险.
英国8月制造业产出为2010年2月以来最弱;而英国国家经济社会研究院(NIESR)周二指出,英国第三季经济已经回温,但整体复苏力道仍为第一次世界大战以来最弱.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类