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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:46 BJT

〔欧洲汇市〕英镑在英国就业数据出炉前持稳

* 英镑削减海外市场跌势,日内持平为1.5600美元

* 0830 GMT时出炉的英国就业数据料对英镑造成压力

* 英国央行戴尔称,经济在今年内都将表现疲弱

路透伦敦10月12日电---英镑周三持稳,上日因制造业数据疲弱而下滑;在英国就业数据料确认英国经济的疲态之前,英镑料仍存在下跌的风险.

英国8月制造业产出为2010年2月以来最弱;而英国国家经济社会研究院(NIESR)周二指出,英国第三季经济已经回温,但整体复苏力道仍为第一次世界大战以来最弱.

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