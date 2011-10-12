〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率获得支撑,脱离近期低点--IFR

IFR伦敦10月12日电---欧元/美元选择权波动率寻获支撑--一个月期价平选择权波动率持稳于15%低端,上周由17.75%跌至14.8%.三个月期波动率目前报14.8%,先前跌至14.6%,一年期波动率在14.85%,先前由16.7%跌至14.7%.

一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标触及2.65%,上周为3.35%,但现已回升至2.75%,偏向欧元卖权.

澳元/美元波动率受支撑,因现汇昨日由1.0005回跌--一个月期价平选择权波动率上周由22.0%跌至16.85%,但之後回升至17.8%.一年期价平选择权目前报17.65%,上周由19.05%跌至17.25%,但料将重新遭遇下跌压力,因现汇向平价水准靠拢.风险逆转指标报4.0%,偏向澳元卖权,此前由6.5%跌至3.7%.

一个月期英镑/美元波动率此前由12.8%下跌後,在11.0%附近获得支撑,但分时实际波动率亦在这个水准,目前抑制短线进一步下跌.

一个月期欧元/英镑波动率持稳于上周低位11.4-10.0%,但欧元/瑞郎波动率持坚,之前因近日现汇走势而上扬--一个月期波动率在10%中段水准.

美元/瑞郎一个月期波动率仍比欧元/美元高出1.9个百分点.美元/日圆现汇仍疲软,令波动率曲线承压,但跌势暂时停滞.(完)