版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:25 BJT

〔金属期市〕期铜涨逾1%,受沪股涨势及中国回补库存所提振

路透上海10月12日电---期铜周三涨逾1%,受沪股涨势、空头回补及中国消费方回补库存所提振.

但在中国本周发布商品进口数据前的谨慎气息,及欧债危机的相关疑虑,令投资人不愿进场追高.

0714GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.2%至每吨7,377.75美元,上日则收低2.7%.

交投最活络的12月沪铜期约SCFc3涨1.3%,至每吨54,930元人民币,上日则跌0.5%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐