〔路透专访〕台湾明年公债发行减量,因赤字占GDP比例下降--财政部官员(更新版)

(新增官员与市场说法)

* 明年料发5,000-6,000亿台币公债,自史上最高纪录下滑

* 受赤字占GDP比例持续下降等条件带动

* 景气下行风险不小,发债规模恐有增无减--交易员

记者 董永年

路透台北10月12日电---台湾财政部国库署署长凌忠嫄周三表示,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑,因受赤字占GDP(国内生产总值)比例持续下降等条件带动.

不过市场认为,台湾是出口导向的经济体,在全球景气展望不佳下,明年发债规模不排除有随着经济刺激方案推出而增加的可能.

凌忠嫄在接受路透电话专访时称,明年公债发行除举新还旧外,还有岁出与岁入的短差2,095亿台币需以发债方式举借.由于明年赤字占GDP比例将自今年的2.5%进一步下滑至1.6%,且特别预算仅剩约200亿台币,因此发行量有机会较今年降低.

"发这麽多,对债市是有大帮助的."她认为.

不过凌忠嫄也强调,这只是针对政府预算与现有负债推估的约略数字,年底将会正式公布明年度的发债计划,财政部仍会基于定期适量的的做法,兼顾政府与市场的需求.

台湾目前是全球少数无外债的经济体,根据财政部网站的数据显示,截至2011年9月底为止,中央政府一年以上债务未偿馀额为4兆6,045亿台币,占前三年名目国民生产总值(GNP)平均数比例为34.67%,尚在法定债限40%范围内.

财政部日前已公布今年第四季发债计划,全年共发行6,200亿台币,超越去年的6,100亿,2009年则为4,700亿.[ID:nCT0403290]

**经济刺激方案是变数**

针对明年公债发行规模可能下滑,一位证券商交易员表示,乍听之下好像变少了,对债市似乎有利.不过也有证券商交易主管认为,这消息对债市不会产生多大影响,"因为去年底听到的今年发债规模也是这数字."

但他们都指出,全球景气受欧债危机拖累,呈现缓慢增长甚至下滑的风险存在,届时不排除政府会为了刺激经济成长推出特别方案,导致举债额度扩大.

"无论是主计处对经济成长,或是财政部对税收的预估,都偏向乐观."一证券商交易主管说.

凌忠嫄也指出,会视景气状况适度调整发债规模,"但担心会破表."

英国投行巴克莱资本也点名台湾,认为全球景气若下滑,其所受影响将是最大.该报告表示,若全球经济出现震荡,在0-1个月之内就会传递到台湾.此外,相较亚洲其他国家,台湾出口产业相较之下较集中,不够多元.[ID:nCT0405034]

行政院主计长石素梅日前已表示,今年经济成长率自4.81%再度下修的机率大,因国际经济情势不佳.[ID:nCT0478739] (完)