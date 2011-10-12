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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 17:03 BJT

(重发)〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超4.5亿台币

(重发以删除标题的多馀符号)

路透台北10月12日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 11.50 6.00 +5.50

票券业 0.00 1.00 -1.00

证券业 10.50 15.00 -4.50(完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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