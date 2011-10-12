〔台湾货币市场〕短率平稳偏软,市况宽松追捧有限短票(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率偏软,央行存单到期挹注

* 短票发行量疏,银行间抢进压低利率

记者 张雅菁

路透台北10月12日电---台湾银行间短期利率周三平稳偏软.由于本周每天均有上千亿央行存单到期,而提存期中银行缺口压力又小之际,市况颇为宽松,发行量偏低的短票则是物以稀为贵,利率再向区间下档靠拢.

本提存期央行存单到期量较上期高出约2,400亿台币,而本周到期量便占了整提存期3.17兆台币的逾三分之一.银行资金调度人士并指出,外资近来汇出力道减弱,甚至或有少许汇入,亦让市况相对有宽松之感.不过,在央行料适度冲销之下,利率也不易跌破铁板.

"相对松了一点,...但不至于再往下,大家会坚持利率,"一公股银行人士指出.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.394%,上日为0.393%;区间为0.296-0.760%,上日在0.296-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.80%,上日在0.389-0.80%.

**短票利率向下档靠拢**

短票部份,部份大型票券商表示,由于近日发行量相对偏低,以今日为例约相当于央行存单到期的一成,加以大型上市企业发行的一个月期短票今日到期未续发,亦让今日短票极为抢手,甚至已有银行在预框(预定)明日的部位.

不过,一老票券商人士亦指出,明日将有另一上市企业发行短票交割,约50亿台币,而後日逢周五与15日前资金需求高峰,短票发行量料将提升,次级利率也不致进一步探低.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85%,上日在0.85-0.86%.今日一周内的有见成交在0.82-0.83%.

台湾央行今日共发行1,554亿台币存单.相较存单到期金额1,078.5亿,存单发行馀额增加475.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期2,629.50亿,周五为3,028.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为63亿台币,累计超额准备为1,332亿台币,加计前期1%的超额准备为2,456亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周三不变,投信与寿险端资金流入,整体市场稳中带松,不过资金供应方对利率坚持依旧,RP利率无下调机会.

资金调度人士表示,投信一早便积极寻券,询问是否有公司债及转换公司债可承作,接近尾盘时,也愿意以多馀资金承作公债附买回交易,显示投信端资金充裕,交易商调度相当顺利.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.(完)