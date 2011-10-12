〔台湾个股〕台积电董事长称全球经济景气未来一年不会好

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北10月13日电---在本月底的业绩说明会前夕,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,全球总体经济景气未来一年不会好.
由于半导体景气循环与全球经济成长率(GDP)紧密连动,因此全球景气为台积电(TSM.N)内部半导体产业预测模型的重要依据之一,亦与台积电未来营运展望息息相关.
张忠谋周三晚间分析指出,欧洲与美国目前遭遇的是政治与经济相互干扰的问题;中国为了解决通货膨胀困境时,经济成长不免也将放缓.日本则是老问题.
"所以我说现在看不到燕子,全世界都看不到燕子."经常以"燕子来了"形容景气回春前兆的张忠谋在天下杂志一场晚宴中称.
受到全球经济不振,需求疲弱的影响,台积电甫公布的9月营收较上年同期减少10.3%,第三季本为传统旺季,更是出现少见的营收较上季衰退.
韩国三星电子(005930.KS)上月曾表示,明年半导体市场将呈现低成长率,因全球景气不确性太大.[ID:nCT0478607]
台积电将在本月底举行季度业绩说明会,市场将密切关注张忠谋对继2008年及2009年金融海啸以来,新一波半导体产业景气下滑的说法,以及台积电是否将会大幅删减明年资本支出.
张忠谋在上季说明会表示,下修全年晶圆代工产业的成长幅度至7%,并令台积电坦言,今年全年营收(以美元计)成长20%内部目标确定将无法达到.[ID:nCT0470735](完)
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--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
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