《综述》美联储9月会议讨论多项政策工具,新一轮量化宽松亦入列

* 美联储讨论宽松工具,包括新一波买进公债

* 费城联邦储备银行总裁普洛瑟:卖短买长(扭转操作,twist operation)难以发挥作用

* 美联储会议记录对市况影响不大

记者 Mark Felsenthal 编译 张明钧/王冠中

路透华盛顿10月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势.

9月20-21日会议记录显示,"多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏."