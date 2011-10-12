《综述》欧洲认为银行对希腊债务应承担更高损失,以避免无序违约

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 欧元区认为希腊债权人将承担30-50%损失--消息
* 意大利在改革受挫後将于周五举行信任投票
* 希腊赤字扩大,税务稽查人员扬言罢工
* 欧元上涨,尽管对欧盟峰会看法不一
路透布鲁塞尔/雅典10月12日电--官员们周三表示,欧元区国家将要求银行业者接受其所持希腊债务最高50%的损失,此为避免无序违约并阻止危机蔓延的全面计画的一环.
欧洲领导人将在10月23日举行关键的峰会,会中料将讨论德国和法国所提出的最新综合计画.在这之前,有四位欧元区官员对路透表示,正在考虑把希腊的民间债权人对债务减记的比例定在介于30-50%.
这远高于其在7月时推出第二轮希腊纾困计画时所要求的21%.在这之後,希腊经济更加深陷衰退,引发立即违约疑虑,并迫使欧元区领导人考虑更加激进的行动来阻止危机.
为了重振对银行体系的信心,他们也致力于拟订透过资本重组来提振银行资产负债表的计画.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类