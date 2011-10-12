《综述》欧洲认为银行对希腊债务应承担更高损失,以避免无序违约

* 欧元区认为希腊债权人将承担30-50%损失--消息

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路透布鲁塞尔/雅典10月12日电--官员们周三表示,欧元区国家将要求银行业者接受其所持希腊债务最高50%的损失,此为避免无序违约并阻止危机蔓延的全面计画的一环.

欧洲领导人将在10月23日举行关键的峰会,会中料将讨论德国和法国所提出的最新综合计画.在这之前,有四位欧元区官员对路透表示,正在考虑把希腊的民间债权人对债务减记的比例定在介于30-50%.

这远高于其在7月时推出第二轮希腊纾困计画时所要求的21%.在这之後,希腊经济更加深陷衰退,引发立即违约疑虑,并迫使欧元区领导人考虑更加激进的行动来阻止危机.