〔全球航运〕波罗的海船运指数升至逾10个月高点,且料将进一步上扬

路透伦敦10月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三升至逾10个月高点,受畅旺的船货需求提振.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨21点或1.0%,至2,127点,创下2010年12月8日以来最高,且为连续第六日上涨.在这波升势之前,指数已连六个交易日下滑.

经纪商Fearnleys表示,矿业集团船运预定的情况,协助推动了海岬型船运价上涨动能.

"海岬型指数跟随着市场的脚步,这周来上涨超过14%至3,486点,"Fearnleys周三表示.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

澳洲生产今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.35%,海岬型船舶日平均获利为30,606美元,为去年11月底以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨2.22%,该型船舶平均获利为16,237美元,为3月底以来最高.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)