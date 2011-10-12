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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:18 BJT

〔美国股市〕ADR上扬,欧洲扩大纾困基金和美元走软提振海外企业股价

路透纽约10月12日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周三上涨,欧洲在扩大援助基金方面取得进展,且欧元上扬,提振了投资人信心.

拉丁美洲企业ADR涨势居前,因金属价格飙升.铜价上扬,受美元走贬及中国填补库存的迹象支撑.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跳升2.6%,巴西淡水河谷(VALE.N)上扬2.6%至25.22美元,巴西国营石油公司Petrobras(PBR.N)亦升2.6%至24.50美元.

墨西哥America Movil(AMX.N)上涨2.7%至23.43美元.

欧洲ADR指数与泛欧绩优股指标FTSEurofirst-300指数.FTEU3同步上扬,收在九周高点,受较为强劲的欧元区经济数据,以及斯洛伐克达成协议通过欧元区纾困基金扩容计画的消息激励.

斯洛伐克是欧元区17国中最後通过该计画的国家.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨1.91%.

欧元兑美元升至近一个月高点,受到欧元区纾困基金扩容计画过关有助控制欧元区债务危机的希望提振.

美元贬值,令ADR等美元计价资产对海外投资人来说价格更低廉.

巴克莱(BCS.N)跳升7%至11.72美元.汇丰HBC.N则升2.9%至41.61美元.

大宗商品相关企业ADR亦跳升,必和必拓(BHP.N)上涨2.9%至76.19美元.意大利能源企业Eni SpA(E.N)升2.6%至41.50美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.94%,美国股市标准普尔500指数.SPX升1%.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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