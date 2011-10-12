全球外汇市场10月13日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月12日(三)
2330 - 日本路透10月短观制造业景气判断指数
2350 - 日本9月银行业放款馀额
2350 - 日本央行公布9月6-7日会议纪录.
10月13日(四)
0030 - 澳洲9月就业人数、失业率、劳动参与率及全职就业人数
0530 - 国际货币基金组织(IMF)驻东京的亚太部门主管Anoop Singh发表地区经济展望
0600 - 日本国际通货研究所理事长行天丰雄召开记者会,主题为中国经济与日本
0600 - 德国9月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值
0615 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁发表演说
0700 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)就斯洛伐克经济前景发表谈话
0715 - 瑞士9月综合生产者物价指数(PPI)
0745 - 爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)就爱尔兰抵押贷款市场发表演说
0800 - 欧洲央行公布月报
0810 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)以"欧盟与财政危机"发表演说
0830 - 英国8月贸易收支
1100 - 荷兰财政部长Jan Kees de Jager就金融监管发表演说
1230 - 美国8月国际贸易收支
1230 - 美国10月8日止当周初请失业金人数
1300 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森以"通胀目标在多大弹性空间下仍能发挥效力?"为题发表演说
1320 - 季度七国集团(G7)经济展望
1330 - 意大利央行代表在国会金融委员会发表谈话
1545 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟及欧洲央行(ECB)管理委员会委员韦伯(Axel Weber)参加由费城联邦储备银行主办的活动,普洛瑟将发表导言,韦伯将在"平衡全球经济"的议程中说明当前欧洲货币政策状况
1830 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对地方商界领袖发表演说,讲题为"制定货币政策"
2030 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表
2035 - 美国财政部负责金融市场业务的助理部长Mary Miller在金融分析师(CFA)固定收益管理会议上发言,主题为"执行监管改革以及政府对于改革房市金融市场的计画"
2350 - 日本9月企业物价指数(CGPI)
2350 - 日本上周资本流动
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。